Губернатор Приамурья Василий Орлов: «На ремонт ожогового отделения областной больницы направлено более 36 млн рублей»

Ожоговое отделение Амурской областной клинической больницы отделали самыми современными материалами, с применением новых дизайнерских решений. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В главной больнице Амурской области отремонтировали еще одно отделение - ожоговое. По словам губернатора региона Василия Орлова, реконструкция медицинского учреждения продолжится и дальше. Постепенно будут обновлены все помещения главной клиники Приамурья.

- Ожоговое отделение, которое минувшей осенью отметило полувековой юбилей, выполняет функции областного ожогового центра, в котором получают лечение пострадавшие с термической травмой и ее последствиями со всех районов Амурской области, поэтому его обновление было крайне необходимо. На эти цели из областного бюджета было выделено более 36 миллионов рублей. Постепенно все отделения будут приведены в соответствие с самыми современными нормами и требованиям. Сейчас завершены демонтажные работы в зале Гиппократа, стартовал ремонт в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

За четыре месяца строители заменили в ожоговом отделении все инженерные коммуникации, провели перепланировку, отремонтировали кабинеты, палаты и санузлы. Помещения общей площадью более тысячи квадратных метров отделали самыми современными материалами, с применением новых дизайнерских решений. В отделении установили систему видеонаблюдения и обновили систему противопожарной защиты. В каждой из одиннадцати палат появились экстренные кнопки вызова врача, так что больные в любой момент могут связаться с медперсоналом, а также кондиционеры. В ближайшее время для ожогового отделения будет закуплено новое оборудование и мебель. Руководство клиники планирует заменить старые кровати на новые - специальные противоожоговые, а также установить вакуумный аппарат для лечения термических ран.

В 2020 году в главной больнице Амурской области реконструировали отделения анестезиологии и реанимации. Средства на ремонт были выделены Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. По поручению губернатора Василия Орлова региональный минздрав и министерство строительства и архитектуры разработали план капитальных ремонтов отделений Амурской областной клинической больницы. По графику ремонт клиники продлится три года. В 2020 году строители отремонтировали межпанельные швы на фасадах корпусов, заменили все старые окна на пластиковые, закончили ремонт системы водоотведения, полностью обновили холл и входную группу.

Ранее глава Приамурья Василий Орлов сообщил, что на ремонт медицинских учреждений в 2021 году были выделены беспрецедентные суммы. На реконструкцию организаций здравоохранения в Амурской области из регионального бюджета направлено более 950 миллионов рублей. Всего до 2025 года запланировано более 60 мероприятий, среди которых не только капитальные ремонты, но и строительство новых зданий.