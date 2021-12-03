Прилетевших из ЮАР россиян посадили на 14-дневный карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне, прибывающие в Россию из ЮАР рассказали, что по прилете прямо на борту самолета они прошли паспортные контроль и сдали ПЦР-тесты.

"Наш рейс решили показательно посадить на карантин в обсервацию. Пассажиров остальных рейсов, насколько я знаю, отправили домой. Нас встречали милиция, медики в комбезах. В самолете взяли ПЦР. Тут же прошли паспортный контроль. Чемоданы сразу загрузили в автобусы", - рассказала одна из пассажирок сайту mk.ru.

Россиянин Александр пояснил, что сейчас происходит с рейсами в Москву. По его словам, вывозные рейсы не организовывали,но посольство РФ помогло организовать дополнительный коммерческий рейс "Эфиопскими авиалиниями".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала об условиях въезда в Россию из ЮАР.

"У нас нет авиасообщения с ЮАР, нет организованных туристов. Есть только люди, которые самостоятельно приняли решение. Все люди при возвращении будут вынуждены пройти карантин на 14 дней", пояснила она.