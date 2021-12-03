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Общество3 декабря 2021 13:50

Путин поручил увеличить производство и доступность продуктов для россиян

Президент заявил, что основные продовольственные товары должны стать более доступными на внутреннем рынке
Мария ПАВЛОВА
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Путин поручил увеличить производство продуктов и сделать их более доступными для россиян.

Путин поручил увеличить производство продуктов и сделать их более доступными для россиян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин дал поручение правительству и руководству регионов обеспечить увеличение производства основных продуктов питания. Также продукты должны стать более доступными для россиян на внутреннем рынке.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объёмов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», - говорится в поручении, которое было дано президентом по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!», опубликованном на официальном сайте президента России.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. До 25 декабря президенту будет представлен первый доклад о том, как исполняется поручение, далее Владимир Путин планирует контролировать ход его исполнения ежеквартально.

Ранее на kp.ru рассказывалось, почему в России продукты дорожают в пять раз быстрее, чем в Европе.

В начале сентября 2021 года в Минпромторге заявили о стабилизации цен на продукты в России, причем некоторые продукты подешевели так сильно, что у их производителей появились проблемы. Подробности здесь.