Путин поручил увеличить производство и доступность продуктов для россиян

Путин поручил увеличить производство продуктов и сделать их более доступными для россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин дал поручение правительству и руководству регионов обеспечить увеличение производства основных продуктов питания. Также продукты должны стать более доступными для россиян на внутреннем рынке.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объёмов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», - говорится в поручении, которое было дано президентом по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!», опубликованном на официальном сайте президента России.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. До 25 декабря президенту будет представлен первый доклад о том, как исполняется поручение, далее Владимир Путин планирует контролировать ход его исполнения ежеквартально.

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