Сбой в работе Telegram произошел 3 декабря 2021 Фото: REUTERS

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе мобильного приложения, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Так, по состоянию на 16:14 по московскому времени на работу мессенджера пожаловались 177 раз. Проблемы возникли у пользователей из России, Германии, Нидерландов, Великобритании. На неполадки в работе пожаловались 52% пользователей, на проблемы с подключением – 33%, проблемы с получением сообщений возникли у 15% пользователей.

Как писал сайт kp.ru, в середине октября пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. С глобальным сбоем столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram сообщили о проблемах с работой приложения.

Ранее произошел многочасовой глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Тогда перестали работать как приложения для смартфонов, так и версии соцсетей для компьютеров. Все это повлекло сбои на других сайтах и интернет-сервисах.