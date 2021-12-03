Бывший глава офиса президента Украины обвинил Зеленского в попытке взломать его Telegram-канал

Андрей Богдан обвинил президента Зеленского в попытке взломать его аккаунт в Twitter. Фото: REUTERS

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил Владимира Зеленского в попытке взломать его аккаунт в Telegram и предложил продемонстрировать Зеленскому свою переписку, если тот попросит его об этом.

«Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу», - написал Богдан на своей странице в Facebook.

Также Богдан обратился предположительно к главе СБУ Ивану Баканову со словами «Ваня,тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ». К записи о попытке взлома его аккаунта Андрей Богдан прикрепил скрины нескольких сообщений от службы поддержки мессенджера с уведомлением о попытке входа в аккаунт.

Богдан возглавлял офис президента Украины до февраля 2020 года. Богдан известен тем, что публично продемонстрировал крупные пробелы в знании как мировой истории, так и истории Украины, как сообщалось на kp.ru. Также в СМИ в 2019 году появилась информация о драке Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бокановым.