В Ставропольском крае на директора муниципального предприятия завели уголовное дело

В отношении руководителя комбината возбуждено уголовное дело. Фото: kombinatbs.ru

В Ставропольском крае главу муниципального предприятия подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Главное управление Министерства внутренних дел России по региону.

Директор продал проектную документацию на реконструкцию полигона твердо-бытовых отходов (ТБО) в Буденновске фирме, руководителем которой числится его родственница. За работу он получил 1,8 млн рублей. Позже мужчина заказал проверку документации иными компаниями. Экспертиза оказалась дорогой - три миллиона рублей. Результаты передали коммерческой организации.

В итоге, муниципальное образование Буденновска не получило денег из-за действий должностного лица.

По данным NewsTracker, фигурантом уголовного дела стал г6енеральный директор ОАО «Комбинат благоустройства» Геннадий Беспалов. Это двоюродный брат сенатора, экс-спикер думы Ставропольского края Геннадия Ягубова.