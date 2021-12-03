Николай Патрушев призвал США убедить Украину прекратить обстрелы Донбасса Фото: REUTERS

Россия ждет, когда Соединенные Штаты убедят Украину прекратить обстрелы республик Донбасса, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Принимая во внимание важность мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, ждем, когда американская дипломатия начнет реализовывать свои же обещания. Полагаем, что на первом этапе было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы», – сказал он.

Патрушев отметил, что Москва неоднократно заявляла о безальтернативности Минских соглашений, эту же позицию поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как подчеркнул секретарь Совбеза РФ, Украина до сих не выполнила многие пункты Минских договоренностей, в частности, Киев после отвода тяжелых вооружений не начал переговоры с Донбассом о проведении выборов и наделении ДНР и ЛНР особым статусом.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина вряд ли согласится выполнять Минские соглашения.