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Политика3 декабря 2021 15:55

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и Закавказье

Также лидеры затронулит проблемы Сирии и Лмвии
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и Закавказье

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и Закавказье

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы политики обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и отношения межу Армений и Азербайджаном, сообщили в управлении по связям администрации президента Турции.

«Во время разговора Эрдогана и Путина обсуждались развитие отношений Турции и России. Также были обсуждены развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, в частности, Сирия, Ливия и Украина», – передает телеканал NTV.

Напомним, в конце сентября 2021 российский и турецкий президенты провели встречу в Сочи. Путин и Эрдоган обсудили продолжение взаимодействия двух стран в сфере ВТС, в том числе возможность расширения сотрудничества по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400.

Как писал сайт kp.ru, ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Россией и Украиной.