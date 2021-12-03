Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и Закавказье Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы политики обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и отношения межу Армений и Азербайджаном, сообщили в управлении по связям администрации президента Турции.

«Во время разговора Эрдогана и Путина обсуждались развитие отношений Турции и России. Также были обсуждены развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, в частности, Сирия, Ливия и Украина», – передает телеканал NTV.

Напомним, в конце сентября 2021 российский и турецкий президенты провели встречу в Сочи. Путин и Эрдоган обсудили продолжение взаимодействия двух стран в сфере ВТС, в том числе возможность расширения сотрудничества по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400.

Как писал сайт kp.ru, ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Россией и Украиной.