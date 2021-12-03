Йоханнес Клебо выиграл в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

Йоханнес Клебо Фото: Instagram Йоханнеса Клебо

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Лиллехамере. Гонка прошла в пятницу, 3 декабря.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2.52,48. Вторым финишировал норвежец Томас Хелланд Ларсена, третьим пришел представитель Франции Ришар Жуве. Российские спортсмены в финальной стадии не участвовали, пишет "КП-Спорт".

В общем зачете Клэбо набрал 234 балла и поднялся на первое место, сместив россиянина Александра Большунова, у которого 215 баллов. Тройку со 160 баллами замыкает Эрик Валнес.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе российские лыжники Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на 15 километров в Финляндии. Этап Кубка мира проходил в городе Рука.