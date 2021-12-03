Папа Римский Франциск сравнил центры для мигрантов с концентрационными лагерями

Папа Римский Франциск помолился вместе с мигрантами на Кипре и сравнил лагеря мигрантов с нацистскими. Фото: REUTERS

В время визита на Кипр Папа Римский Франциск коснулся проблем миграции. Он провел параллели между центрами, где размещают мигрантов, и нацистскими концентрационными лагерями. Во время визита в Никосию понтифик провел совместную молитву с группой мигрантов в католической церкви Святого Креста и пообщался с ними.

Прямую трансляцию визита вел канал Vatican News.

«Мы начинаем привыкать к человеческой трагедии в мире. Это - страшная болезнь, от которой нет лекарства. Другие оказываются в настоящих лагерях, где людей пытают, ими торгуют, их порабощают. Мы так много сожалеем, когда читаем о лагерях прошлого века - нацистских, сталинских, но то же самое происходит сейчас на пляжах неподалеку, которые становятся мостами к рабству», - сказал Франциск.

Понтифик сказал, что берет на себя ответственность открыть глаза на «мучения братьев и сестер, терпеть которые мы не имеем права».

Особо отметил Папа Франциск недопустимость использования колючей проволоки в местах, куда помещают мигрантов. Он назвал ее «выражением ненависти к просящим хлеба и тепла».

Также в СМИ появилась информация о том, что понтифик заберет с собой с Кипра 50 мигрантов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Папы Римского Франциска, который высказался о проблеме мигрантов.