Участники международного форума «Мы вместе» исполнили на языке жестов гимн конкурса «Большая перемена»

Мастер-класс по изучению языка жестов для участников форума провели студент колледжа для ребят с ограниченными возможностями здоровья по слуху Данил Бондарев и его педагог Кристина Горелова. Фото: пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», открывшемся 3 декабря в Москве, прошла необычная акция. В рамках работы стенда Всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» – проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – участники форума исполнили на языке жестов гимн «Большой перемены».

Припев гимна вместе со школьниками, педагогами и другими гостями форума разучил полуфиналист «Большой перемены» среди студентов средне-профессиональных учебных заведений Данил Бондарев. Он учится в колледже для ребят с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Именно Данил предложил идею провести на форуме мастер-класс по изучению основ языка жестов, чтобы гимн «Большой перемены» могли исполнить все ребята, в том числе и те, у кого есть проблемы со слухом. Во время мастер-класса ему помогал сурдопереводчик - его преподаватель Кристина Горелова.

- Я очень рад, что «Большая перемена» помогает каждому школьнику или студенту показать свои таланты и способности. Сегодня у меня была уникальная возможность научить ребят основам жестового языка, потому что это важно не только для меня, но и для других глухих ребят, которые хотят, чтобы их понимали. Я счастлив, что смог наглядно показать ребятам, что общаться – это просто, важно иметь желание, и для этого нет преград, – рассказал Данил Бондарев.

Во время конкурса он познакомился с другими участниками, которые его очень поддержали и многому научили.

- Я надеюсь, что в следующем году в «Большой перемене» будет еще больше участников с ограниченными возможностями здоровья, – отметил Данил.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится в рамках нацпроекта «Образование» по инициативе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российского движения школьников. Поддержку конкурсу оказывают Министерство просвещения России и Министерство науки и высшего образования РФ. В качестве партнеров конкурса выступают крупнейшие компании и корпорации страны, в том числе Сбербанк, «Росатом», РЖД, Вконтакте, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Роскосмос» и многие другие.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России. Владимир Путин является главой ее Наблюдательного совета. Главные задачи организации – создание условий для личностной и профессиональной самореализации граждан, повышение социальной мобильности и развитие эффективных социальных лифтов.

АНО «Россия – страна возможностей» реализует на своей платформе 26 крупных проектов, в которых участвуют граждане самых разных возрастов и социальных статусов - школьники, студенты, молодые ученые, люди творческих профессий, топ-менеджеры. В числе таких проектов - конкурс «Лидеры России», «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Большая перемена», конкурс «Твой ход», всероссийский проект «Время карьеры», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» и многие другие.