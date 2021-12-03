Посол России в США сообщил об отсутствии прогресса в выдаче виз дипломатам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России и Соединенным Штатам пока не удается урегулировать вопрос о выдаче виз сотрудникам своих представительств, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я ни о каких прорывах не знаю. Мы ведем консультации с Соединенными Штатами Америки, находимся в постоянном контакте, пытаемся найти какие-то развязки. Пока у нас не очень это получается», – сказал дипломат журналистам.

Как отметил Антонов, Россия предлагает США снять все ограничения, касающиеся работы диппредставительств, гарантируя аналогичные шаги со своей стороны.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд российских дипломатов из страны нельзя рассматривать как высылку. Она отметила, что это «не карательная мера», и РФ была уведомлена об этом заранее.

Как писал сайт kp.ru, 27 дипломатов РФ вместе с семьями покинут Соединенные Штаты 30 января 2022 года. По словам посла РФ, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. Соединенные Штаты по-прежнему воспринимают Россию как противника, отметл Антонов.