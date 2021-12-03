Минобороны с Русским географическим обществом провели 15 экспедиций

Ряд организаторов и участников экспедицией были поощрены на совещании наградами Минобороны России и РГО

- Продолжая славные традиции, нами совместно с Русским географическим обществом (РГО) в 2021 году организованы 15 масштабных научных экспедиций, что позволило провести уникальные исследования в арктическом регионе России, на внешних островах Финского залива, на островах Курильской гряды, природных и исторических объектах Республики Тыва, а также другие мероприятия научного и поискового характера, - заявил в пятницу статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков, подводя итоги совместной работы Минобороны и РГО.

Панков отметил, что материалы экспедиций увидели 1,5 миллиона человек на 276 площадках во всех регионах страны: по следам экспедиций были организованы и проведены тематические выставки, сняты документальные фильмы.

- Проведено более 800 различных мероприятий, направленных на популяризацию географических и исторических знаний, а также свыше 25 совместных с Русским географическим обществом мероприятий, - подчеркнул замминистра обороны.

Ряд организаторов и участников экспедицией были поощрены на совещании наградами Минобороны России и РГО.

СПРАВКА "КП"

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы Обществом руководили представители Российского императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны, Герой России Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тыс. членов в России и за рубежом. Региональные отделения Общества открыты во всех 85 субъектах России.