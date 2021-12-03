Байден заявил о подготовке инициатив, касающихся России и Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о подготовке комплекса инициатив, касающихся России и Украины, которые, по его словам, помешают Москве «осуществить беспокоящие общественность» действия.
«Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень затруднят для Путина то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке», – сказал американский лидер на пресс-конференции.
Как отметил Байден, он находится в постоянном контакте с союзниками США в Европе и с Украиной.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.
Как писал сайт kp.ru, Кремль назвал заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся агрессии России на Украину неприемлемыми.
Напомним, накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин призвал Россию «снизить температуру» на границе с Украиной.