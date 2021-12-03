Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков Фото: Instagram Элджея

Зюзинский районный суд Москвы оштрафован рэпера Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Сам музыкант на заседание суда не пришел.

Как писал сайт kp.ru, Элджея обвиняли по статье административного кодекса России "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Напомним, в августе этого года родители школьников требовали отменить концерт артиста, заявляя, что в его песнях открыто пропагандируются наркотики.

На прошлой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что популярный рэпер Моргенштерн занимается торговлей наркотиками в социальных сетях.

Ранее Зюзинский районный суд столицы вынес вердикт по делу о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и Моргенштерном. Дудя признали виновным и обязали выплатить 100 тысяч рублей.