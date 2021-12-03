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Политика3 декабря 2021 19:38

Блинкен пригрозил России серьезными последствиями в случае «агрессии» против Украины

У Вашингтона есть общие с Москвой интересы, но им мешает угроза Киеву с ее стороны, заявил глава Госдепа
Абдулла ШАКИРОВ
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Блинкен пригрозил России серьезными последствиями в случае «агрессии» против Украины

Блинкен пригрозил России серьезными последствиями в случае «агрессии» против Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россию ожидают серьезные последствия в случае агрессивных действий в отношении Украины, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе онлайн-форума Reuters Next.

«Ждут очень серьезные последствия…если она продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины», – сказал глава Госдепартамента США.

По словам Блинкена, НАТО не планирует агрессии против РФ, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы исходила со стороны России». Он выразил надежду, что Москва будет учитывать предупреждения Вашингтона при планировании своих действий. Как заявил госсекретарь, у США есть общие с Россией интересы, однако угроза Киеву со стороны Москвы «уводят нас в ровно противоположном направлении».

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о стягивании к границе более 94 тысяч российских военнослужащих.