Блинкен пригрозил России серьезными последствиями в случае «агрессии» против Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россию ожидают серьезные последствия в случае агрессивных действий в отношении Украины, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе онлайн-форума Reuters Next.

«Ждут очень серьезные последствия…если она продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины», – сказал глава Госдепартамента США.

По словам Блинкена, НАТО не планирует агрессии против РФ, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы исходила со стороны России». Он выразил надежду, что Москва будет учитывать предупреждения Вашингтона при планировании своих действий. Как заявил госсекретарь, у США есть общие с Россией интересы, однако угроза Киеву со стороны Москвы «уводят нас в ровно противоположном направлении».

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о стягивании к границе более 94 тысяч российских военнослужащих.