Доктор Мясников заявил, что витамин А может спровоцировать рак легких у курильщиков

Врач и телеведущий Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасностях употребления витамина А. Он отметил, что последствия приема препарата могут быть крайне негативными - например, он вызывает появление опухолей в легких у курильщиков и уродство плода у беременных женщин.

Об этом телеведущий рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1". По словам Мясникова, исследователи давали огромному количеству людей бета-каротин, который является производной витамина А. И это привело к крайне негативным последствиям.

"У курильщиков резко стал расти вверх рак легких. Витамин А — это вообще серьезная вещь. Тем, у кого плохая кожа, мы назначаем ретинол (также производная витамина А, - прим.ред.), крем помогает, но потом там проблема — нельзя несколько лет беременеть", - рассказал Мясников.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ревакцинация является лучшим способом защиты от омикрон-штамма коронавирусной инфекции.