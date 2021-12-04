Суд в Москве арестовал начальника полиции района Ростокино

Ему вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресненский суд Москвы арестовал сотрудника ОМВД России по столичному району Ростокино. Полковника Игоря Гоцуляка подозревают в мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Гоцуляка И.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - приводит РИА Новости слова представителей суда.

Отмечается, что Гоцуляку вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщают, что преступление он мог совершить в период, когда не являлся сотрудником внутренних дел.

"При подтверждении вины, должностное лицо будет уволено по отрицательным основаниям и привлечено к установленной законом ответственности", - сообщают в МВД.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером 2 декабря появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева, сообщил СК РФ.