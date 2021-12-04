Мошенники похищают деньги россиян под предлогом выплаты за вакцинацию

Обманутые россияне получали сообщения с взломанных аккаунтов Фото: Иван МАКЕЕВ

Мошенники придумали новую схему похищения средств с банковских карт россиян, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сначала аферисты взламывают аккаунт пользователя одной из соцсетей, а затем от его имени рассылают сообщения о том, что он якобы получил денежную компенсацию за вакцинацию.

Под этим предлогом злоумышленники выясняют персональные данные банковской карты человека, после чего с нее происходит списание всех средств.

Соловьев уточнил, что подобные случаи зафиксировали уже в нескольких регионах центральной части России. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

"Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации", - призвал россиян юрист.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России с 1 декабря 2021 года блокировка подозрительных сайтов происходит без суда. Это касается таких ресурсов, которые предлагают "левые" финансовые услуги или каким-то еще образом обманывают граждан и выманивают у наивных пользователей средства. Данное новшество позволит оградить граждан от части интернет-мошенников.