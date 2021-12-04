Православные христиане отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

В этот день в церквях проводятся торжественные Богослужения Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные христиане России и других стран 4 декабря 2021 года отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он имеет и другие названия — Введение, Праздник молодой семьи, Ввезение, ворота зимы. Каждый год его празднуют 4 декабря.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы считается монашеским. Он символизирует всецелое служение Богу, а также прославляет Богородицу.

В этот день церквях начинается подготовка к Рождеству и проводятся торжественные Богослужения.

По преданию, мать Иисуса Христа — трехлетняя Мария — была в этот день введена своими родителями в храм в Иерусалиме с целью посвящения Богу. На 4 декабря выпадает также седьмой день Рождественского поста, который длится сорок дней и является подготовкой православных верующих к Рождеству.

Об истории праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, его традициях и приметах можно узнать в материале kp.ru. Предлагаем ознакомиться с ним по ссылке.