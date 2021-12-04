Самолет со 100 россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Самолет с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET760 Ethiopian Airlines, на борту которого находились порядка 100 россиян, прибывших из ЮАР. Данные о приземлении лайнера есть на онлайн-табло.

Самолет доставил группу российских граждан, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за отсутствия прямого авиасообщения. В организации вывозных рейсов содействовало российское посольство.

Россияне вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга двумя рейсами, после чего пересели в один самолет в Аддис-Абебе. Он и доставил их в Москву.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россияне, прибывающие в Россию из ЮАР рассказали, что по прилете прямо на борту самолета они прошли паспортные контроль и сдали ПЦР-тесты.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда" рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны пройти двухнедельный карантин.