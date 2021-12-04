Ленинградская область получила высокую оценку Ассоциации европейского бизнеса

100% европейских компаний положительно оценивают инвестиционный климат Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Ленинградская область получила высокую оценку европейских инвесторов: 100% опрошенных зарубежных компаний положительно отозвались об инвестиционном климате, созданном в регионе. Еще 46% компаний считают его близким к идеалу. Опрос проводился Ассоциацией европейского бизнеса. Его результаты были традиционно представлены на встрече Ассоциации с инвестиционной командой Ленинградской области.

Участниками исследования стали руководители компаний, входящих в Ассоциацию европейского бизнеса, а также топ-менеджеры европейских компаний-резидентов Ленинградской области. Как показали результаты опроса, 88% участников опроса собираются и дальше инвестировать в экономику Ленинградской области (для сравнения: по итогам исследования, проведенного в 2020 году, о дальнейших инвестициях заявили 85% представителей европейского бизнеса).

Еще 75% респондентов отметили, что инвестиционный климат в регионе улучшился. При этом в динамике рост этого показателя составил 20% за последние три года. В качестве мер, которые будут еще больше способствовать потеплению инвестклимата, европейские бизнесмены назвали совершенствование взаимодействия между ведомствами, а также взаимодействия между регионом и муниципалитетами, устранение сложностей в градостроительной документации, стимулирование малых и средних предприятий и их кооперация с более крупным бизнесом. Кроме того, инвесторам хотелось бы быстрее получать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию,

Примерно 46% опрошенных европейских компаний смогли воспользоваться льготами и другими мерами поддержки, которые предлагают власти Ленинградской области. Из них 91% респондентов считают эту помощь эффективной. Иностранные инвесторы также высоко оценили работу региональных структур, которые были созданы для поддержки бизнеса - Агентства экономического развития, Фонда поддержки предпринимательства и Центра развития промышленности.

Около 90% опрошенных заявили, что знают, какую поддержку властей Ленинградской области они могут получить. 80% из них признались, что удовлетворены объемами получаемой информации.

- Спасибо за позитивную и реалистичную оценку. Действительно, бизнес еще сталкивается со сложностями в получении градостроительной документации, однако, процент таких обращений уже существенно ниже, чем несколько лет назад, - отметил в ходе встречи председатель регионального комитета экономического развития и инвестиций деятельности Дмитрий Ялов. - Мы также начали реализацию проекта «Зелёный коридор для инвестора», чтобы привести к единому стандарту работу с бизнесом на всех уровнях - в муниципалитетах, отраслевых комитетах и ресурсоснабжающих организациях.