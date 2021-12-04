В России выявили 32 974 случая заражения коронавирусом за 4 декабря 2021

По заболеваемости в России все еще лидирует Москва Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 32 974 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 4 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3356. На втором месте по количеству заразившихся оказался Санкт-Петербург с показателем 2528. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 2075 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 6,8% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 35 182 человека, а также зафиксировали 1215 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию на субботу, 4 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 9 769 011. Жертвами инфекции стало 280 072 человека, а выздоровело 8 471 813 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор пока не выявил случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон" Об этом заявила руководитель ведомства Анна Попова на заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, омикрон-вариант коронавируса появился в Южной Африке – самая ранняя информация о нем прошла 9-11 ноября.