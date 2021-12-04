Путин обсудил с президентом ЮАР совместную борьбу со штаммом "омикрон"

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Об этом сообщает сайт Кремля в субботу, 4 декабря.

Одной из тем беседы стало распространение омикрон-штамма коронавируса, который вызвал обеспокоенность специалистов по всему миру из-за высокого числа мутаций и высокой доли заболевших среди людей с антителами к инфекции.

Лидеры России и ЮАР договорились объединить усилия в борьбе с пандемией, и в частности, с новым штаммом COVID-19.

"Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия – Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, омикрон-штамм коронавируса продемонстрировал лучшую способность обходить иммунитет от прошлых заражений COVID-19, чем штаммы "дельта" и "бета".