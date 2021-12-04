Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда страны на Turkiye

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому новым экспортным брендом страны, нацеленным на повышение узнаваемости продукции по всему миру республики, станет Turkiye Соответствующий документ опубликовали в официальном издании Resmi Gazete.

Отмечается, что теперь турецкая продукция будет поставляться на экспорт под единым брендом «Made in Turkiye» вместо прежнего - «Made in Turkey». «Очередной комплексный шаг, отражающий богатую культуру и наследие страны», - говорится в документе, где отмечается, что решение призвано подтвердить добросовестность экспортеров из Турции.

В документе также говорится о том, что термин Turkiye наиболее полно отражает ценности и культуру турецкого народа. Эту же надпись будут использовать в переписке с иностранными организациями и государствами.