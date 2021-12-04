ПФР опроверг сообщения о переходе на удаленный режим работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг сообщения, которые ранее появилась в СМИ, о переходе офисов фонда на удаленный режим работы, отметив, что клиентские службы продолжают работу в стандартном режиме.

«Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан, как по предварительной записи, так и без нее», - говорится в заявлении ПФР, которое приводит Ura.ru.

При этом в фонде отметили, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, с 2020 года в Пенсионном фонде России действует упрощенный порядок получения услуг.

Ранее в «Парламентской газете» написали, что до 1 января следующего года ПФР будет дистанционно выплачивать пенсии, а чиновники будут лично проверять факт места жительства пенсионеров. Как сообщалось, такие меры связаны с коронавирусными ограничениями.

Напомним, ранее ПФР предупредил россиян о новом виде мошенничества с «возвратом пенсионных накоплений».