Индийские эксперты заявили, что "Спутник Лайт" способен ускорить вакцинацию в мире

Индийские эксперты заявили, что "Спутник Лайт" может ускорить вакцинацию в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация от коронавируса необходима для того, чтобы остановить распространение инфекции, и российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» способна помочь ускорению данного процесса по всему мире. Такое мнение высказад управляющий директор группы компаний HETERO доктор Вамси Кришна Банди.

«Вакцина "Спутник Лайт" может помочь ускорить программы вакцинации стран по всему миру», - приводит ТАСС слова специалиста.

Банди отметил опасность новых вариантов коронавируса, что заставляет думать о необходимости вакцинации. По его словам, «благодаря активному подходу индийского правительства, Индия добилась высоких показателей в деле вакцинации населения».

Компания HETERO занимается производством различных видов фармацевтических препаратов, среди которых российские вакцины «Спутник V» и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация «Спутник V» и «Спутник Лайт» дает 92-процентную защиту от коронавируса.