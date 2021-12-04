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Политика4 декабря 2021 13:31

Андрей Турчак переизбран секретарем генсовета "Единой России"

Переизбранный секретарь генсовета пообещал «честно отработать этот пятилетний срок»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей Турчак

Андрей Турчак

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 4 декабря, съезд партии «Единая Россия», проходящий в Москве, единогласно переизбрал секретарем генсовета партии первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Турчак заявил, что вместе с партией они прошли через «достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва», отметив, что каждый член партии «эффективно и честно» работал все это время.

Переизбранный секретарь генсовета пообещал «честно отработать этот пятилетний срок». «Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели», - приводит РИА Новости слова вице-спикера Совета Федерации.

Генеральный совет партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом «Единой России», а Андрей Турчак возглавляет данный орган партии с 2017 года.