Андрей Турчак переизбран секретарем генсовета "Единой России"

Андрей Турчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 4 декабря, съезд партии «Единая Россия», проходящий в Москве, единогласно переизбрал секретарем генсовета партии первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Турчак заявил, что вместе с партией они прошли через «достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва», отметив, что каждый член партии «эффективно и честно» работал все это время.

Переизбранный секретарь генсовета пообещал «честно отработать этот пятилетний срок». «Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели», - приводит РИА Новости слова вице-спикера Совета Федерации.

Генеральный совет партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом «Единой России», а Андрей Турчак возглавляет данный орган партии с 2017 года.