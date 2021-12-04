Назарбаев рассказал, почему Казахстан не признал в 2014 году Крым российским

Нурсултан Назарбаев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему в 2014 году республика не признала Крым российским, указав на необходимость признать независимость ряда государств.

«Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», - сказал политик в фильме «Qazaq. History of The Golden Man» (Казах. История золотого человека), основанном на интервью экс-главы Казахстана американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Тем не менее Назарбаев отмтеил, что и украинскую сторону Казахстан в то время не поддержал. «Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве», - заявил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который прошел 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.