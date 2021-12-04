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Общество4 декабря 2021 13:54

"Единая Россия" разработает цифровой ресурс для родителей детей с инвалидностью

В партии сообщили, что проект позволит аккумулировать на одной площадке всю необходимую информацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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"Единая Россия" разработает цифровой ресурс для родителей детей с инвалидностью

"Единая Россия" разработает цифровой ресурс для родителей детей с инвалидностью

Фото: REUTERS

В «Единой России» появится новый цифровой проект, предоставляющий информацию для родителей, у которых есть дети с особенностями развития. Такое заявление в субботу, 4 декабря, сделала председатель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Председатель комиссии рассказала, что на приеме, который в минувшую среду, 1 декабря, провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, обратились люди, рассказавшие «о личном, также были подняты серьезные системные вопросы».

«Благодаря этому приему в партии будет новый проект, который позволит аккумулировать на одной цифровой площадке всю необходимую информацию для родителей, у которых есть дети с особенностями развития», - заявила Кузнецова во время третьего этапа съезда партии.

Напомним, ранее Минздрав РФ назвал основной причиной инвалидности среди детей психические нарушения, призвав повышать доступность качественной психиатрической помощи детям.