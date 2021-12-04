Учительница в Киеве отказалась разговаривать с учеником по-украински Фото: REUTERS

В киевском лицее № 303 учительница отказалась разговаривать со школьников на украинском языке, в результате чего в соцсетях разгорелся скандал.

Как передает портал «Главред», в ходе урока школьник обратился к учителю с просьбой разговаривать на мове, потому что он якобы не понимает русского языка. Женщина бурно отреагировала на это, высказавшись об уровне культуры ученика, а также заявила, что она гордится своим русским происхождением.

«Он не понимает русского! 70 лет все на нём разговаривали, и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят ... Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением», - заявила педагог.

На опубликованных видео можно увидеть, что в итоге учительница заговорила на украинском языке, однако повторяла, что она гордится тем, что она русская.

Педагогу может грозить наказание, поскольку на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», что предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.