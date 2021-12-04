AP: разведка США считает, что Россия планирует "наступление" на Украину в январе 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские разведслужбы считает, что российские войска планируют вторжение на территорию Украины в начале следующего года.

Как передает Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США, Россия якобы собирается разместить на украинской границе до 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже находится в соответствующих точках.

Источник также сообщил о «планах» России отправить в пограничные районы примерно 100 батальонных тактических групп вместе с необходимым оборудованием, в том числе с бронетехникой и артиллерией.

Напомним, Москва ни раз опровергла сообщения о возможных вторжениях с российской стороны. Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.