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Политика4 декабря 2021 14:22

AP: разведка США считает, что Россия планирует "наступление" на Украину в январе 2022

По данным СМИ, российская сторона собирается разместить на украинской границе до 175 тысяч военнослужащих
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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AP: разведка США считает, что Россия планирует "наступление" на Украину в январе 2022

AP: разведка США считает, что Россия планирует "наступление" на Украину в январе 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские разведслужбы считает, что российские войска планируют вторжение на территорию Украины в начале следующего года.

Как передает Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США, Россия якобы собирается разместить на украинской границе до 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже находится в соответствующих точках.

Источник также сообщил о «планах» России отправить в пограничные районы примерно 100 батальонных тактических групп вместе с необходимым оборудованием, в том числе с бронетехникой и артиллерией.

Напомним, Москва ни раз опровергла сообщения о возможных вторжениях с российской стороны. Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.