Курс биткоина опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс криптовалюты биткоин упал на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, впервые с 30 сентября 2021 года. Об этом свидетельствую данные торговых площадок.

Согласно данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10:03 московского времени подешевела на 16,7 процента за последние сутки, и стоимость криптовалюты составляет 47, 25 тысячи долларов.

Тем временным, по данным CoinMarketCap, высчитывающей среднюю цену более чем по 20 биржам, падение составило 16,36 процента - до отметки в 47,6 тысячи долларов. При этом ранее биткоин упал до 42 тысяч долларов.

Напомним, ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина высказалась против признания биткоина официальным платежным средством в России. При этом регулятор не отрицает использования криптовалют, если они не применяются в теневых операциях.