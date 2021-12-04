ВС США заявили, что нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую пятницу, 3 декабря, Соединенные Штаты в Сирии нанесли удар против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида»*. Такое заявление сделал капитан Билл Урбан, представляющий центральное командование США.

«Силы США нанесли кинетический удар в районе Идлиба, Сирия, 3 декабря, (нацеленный) против высокопоставленного главаря и организатора "Аль-Каида"*», — приводит Fox News слова американского капитана.

Как отметил Урбан, первичный анализ удара указывает на то, что могли быть жертвы среди гражданского населения, поэтому сейчас идет расследование. Уточняется, что авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9.

Напомним,ранее Федерального бюро расследований (ФБР) США заявили, такие террористические группировки, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*, до сих пор стремятся к осуществлению крупномасштабных терактов на территории Соединенных Штатов или к подстрекательству к таким актам своих единомышленников.

* движения признаны террористическими и запрещены в России