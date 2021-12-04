Прощание с Ниной Ургант состоится в Александринском театре 8 декабря 2021

Нина Ургант Фото: кадр из фильма

Прощание с народной артисткой России Ниной Ургант состоится в следующую среду, 8 декабря, в Александринском театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра, где уточнили, что о месте захоронения актрисы будет известно позднее.

«Прощание с Ниной Николаевной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре. О месте ее захоронения пока сообщить не готовы», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Александринского театра.

Напомним, актриса Нина Ургант умерла на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге. Трагическое известие подтвердили в Александринском театре, где артистка служила много лет.

Первая большая роль в кино Нине Ургант досталась в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», а через четыре года она сыграла в фильме «Я родом из детства», еще спустя три года Анну Михайловну в фильме «Сыновья уходят в бой». Наиболее известна актриса по роли медсестры в «Белорусском вокзале» 1970 года.