Госпогранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы украинскими пилотами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в субботу, 4 декабря, в ходе проведения военных учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.

«Около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», - приводит госагентство Белта заявление ведомства.

Как уточняется, военный вертолет Ми-8 на высоте примерно сто метров пересек белорусскую границу и залетел на глубину до километра на территорию республики.

«По данному инциденту проинформирована украинская сторона», - заявили в погранкомитете.

Напомним, ранее пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила, что незалежная впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move, которые пройдут с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии.