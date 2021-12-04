Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер даст присягу 6 декабря 2021

Карл Нехаммер Фото: REUTERS

В понедельник, 6 декабря новый лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер даст присягу как канцлера Австрии. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщила администрация австрийского президента.

Сообщается, что президент республики Ван дер Беллен также приведет к присяге новых министров, кандидатуры которых ранее предложил Нехаммер.

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил, что уходит с поста председателя Австрийской народной партии, которая входит в правящую коалицию вместе с «Зелеными», а также сообщил о своем уходе из политики.

В тот же день Александер Шалленберг, ставший после отставки Курца новым канцлером Австрии, заявил о готовности оставить свой пост после того, как его предшественник сообщил об уходе из политики.

В пятницу, 3 декабря, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что президиум правящей Австрийской народной партии избрал его новым председателем, и он стал кандидатом на пост канцлера республика.