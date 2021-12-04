Сбой в работе Telegram произошел 4 декабря 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 4 декабря, жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем связаны с работой приложения.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, большее количество жало пользователей Telegram (45 процентов) связано с работой приложения, около 33 процентов заявляют о сбоях в подключение сервера, а еще 22 процента жалуются на проблемы с получением сообщений.

Напомним, несколько дней назад в работе мессенджера также были отмечены неполадки. Сбои в работе Telegram наблюдались в минувшие пятницу и четверг, 4 и 3 декабря, а также 30 ноября. В те дни большинство пользователей также обращали внимание на проблемы с работой сервера и подключением к приложению.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 4 декабря, был также отмечен сбой в работе Instagram. Большинство проблем были связаны с работой приложения