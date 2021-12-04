Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 10 задержанных военных Фото: REUTERS

Ереван передал Баку карту минных полей в обмен на десять задержанных военных. Такое заявление в субботу, 4 декабря, сделала Служба государственной безопасности Азербайджана.

«Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджанская Республика 4 декабря передала армянской стороне 10 военнослужащих», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Как отметили в Службе государственной безопасности, Ереван передал Баку карты минных полей ряда территорий, перешедших под контроль Азербайджана.

Кроме того, в азербайджанском ведомстве сообщили, что указанные военнослужащие были задержаны 16 ноября после столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном.

Уточняется, что мероприятие прошло при посредничестве российской стороны. Служба государственной безопасности выразили благодарность Москве за помощь в состоявшемся обмене.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян выпустили с совместным заявлением по итогам переговоров, прошедших в Сочи 26 ноября. В документе отмечается, что стороны будут двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя республиками с последующей ее демаркацией, а Москва при этом будет оказывать партнерам содействие, если они об этом попросят.