«Оператор ГТС Украины» назвал российский газопровод «Турецкий поток» троянским конем для Европы Фото: REUTERS

Евросоюз недооценил «скрытые опасности» российского трубопровода «Турецкий поток». Такое заявление сделала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, назвав газопровод троянским конем для Европы.

«Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», - приводит слова директора компании издание Euractiv.

Как заявили Белькова, Европе необходимо принять меры для того, чтобы остановить данный проект, или, по меньшей мере, потребовать «полного соблюдения всеми сторонами основных правил» Европейского союза. По ее словам, «Турецкий поток» похож на «троянского коня», поскольку «обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны».

Кроме того, она указала на необходимость диверсификации поставок газа в Европу через несколько разных трубопроводов, один из которых будет «Трансбалканский газопровод», который проходит через территорию Украины.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган выражал надежду на увеличение объемов поставок газа по «Турецкому потоку», отметив, что данный трубопровод является одним из направлений сотрудничества в экономическом секторе.