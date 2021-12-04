Минобрнауки организует международный студенческий киберспортивный турнир Фото: REUTERS

Министерство науки и высшего образования РФ организует международный студенческий киберспортивный турнир по популярным играм Dota 2 и League of Legends "Битва за науку", который состоится в декабре этого года, а призовой фонд составит 2 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, регистрация на турнир закончится в воскресенье, 5 декабря, а само соревнование ознаменует завершение Года науки и технологий в России.

«Популярность киберспорта среди молодежи и, в особенности, студентов не удивляет. Эти дисциплины находятся на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это воистину спорт будущего» - приводятся слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко на сайте министерства.

Уточняется, что квалификации состоится до первого поражениям - «в традиционном олимпийском формате Single Elimination». В основной стадии будет восемь команд - по четыре из каждой квалификации, которые сразятся в плей-офф по системе Double Elimination, а две лучшие команды по League of Legends и Dota 2 отправятся на большой LAN-финал в Москву, где также состоится конкурс косплея, когда каждый желающий сможет показать свое умение перевоплощения в персонажей Dota 2 и League of Legends.