В Госдепе предположили, что Россия и Китай вместе с США разочарованы ходом переговоров по ядерной сделке с Ираном Фото: REUTERS

Москва и Пекин, так же как и Вашингтон, разочарованы ходом переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), проходящими в Вене. Такое мнение высказал представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Я полагаю, они разделяют определенное чувство разочарования, если говорить дипломатично, тем, как Иран распорядился последними несколькими месяцами подготовки», - заявил он.

По его словам, Вашингтон не исключает возможности ввести новые ограничительные меры против Тегерана с целью дать понять Ирану, что дальнейшее затягивание переговоров по восстановлению СВПД будет иметь последствия.

«Тот факт, что мы заседаем в Вене не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать [переговоры]», - отметил представителя Госдепа.

Как он считает, Тегеран на седьмом раунде переговоров по его ядерной программе в Вене ужесточил свою позицию, отойдя от предлагавшихся ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования.

Напомним, ранее Вашингтон заявил о готовности снять с Тегерана те санкции, которые идут вразрез с СВПД, при восстановлении ядерной сделки. Однако позже Госдеп США исключил полное снятие ограничений, назвав полный отказ от санкций, введенных в отношении Ирана после 2017 года, неприемлемым.