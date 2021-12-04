Командующий Космическими силами США назвал Россию и Китай основными соперниками страны в космосе

По словам представителя США, соперничество в космосе быстро нарастает Фото: Иван Макеев

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что соперничество в космической отрасли постоянно растет. Такое мнение он высказал в субботу, 4 декабря, в ходе форума, организованного президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Генерал напомнил, что Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. По словам Реймонда, главные соперники Штатов в космическом вопросе - Россия и Китай.

"Стимулом к созданию [Космических сил] является то соперничество, которое вы можете наблюдать последние пару лет <...>. Пространство для соревнования быстро развивается", - заявил он.

Реймонд также отметил, что за два года число активных спутников на орбите Земли удвоилось и достигло почти 5 тысяч единиц. При этом они стали не только более компактными, но и более эффективными, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Главкосмос" заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые отправятся в космос на кораблях "Союз" в 2024 году. Такое заявление сделал генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.