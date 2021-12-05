Видео столпотворения мигрантов в аэропорту Минска появилось в Сети

В Польше считают, что это еще не конец эскалации на границе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорт Минска оказался переполнен мигрантами, которые ожидают эвакуационных рейсов из Белоруссии в свои страны. Видео с людьми, которые вынуждены спать на полу, опубликовал в своем Twitter представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

На видео демонстрируется зал ожидания, переполненный людьми. Как пишет Жарын, все они ждут рейсов на родину, которые запланированы на ближайшие дни.

"Все больше иностранцев, которые ранее пытались добраться до Запада, покинут Беларусь. Однако возвращение не означает окончания операции против Польши. В Беларуси все еще достаточно иностранцев, чтобы вести ползучий конфликт против ЕС, дестабилизируя нашу границу", - пишет представитель министра.

Как отмечает Жарын, белорусские службы на данный момент отбирают мигрантов, которые останутся в стране и будут готовы к атакам у границы с Польшей.

Как ранее писал сайт kp.ru, мигранты, находящиеся на границе Белоруссии и стран ЕС, могут запросить убежище только в Польше, Литве и Латвии – странах Евросоюза, граничащих с Белоруссией. Об этом 1 декабря заявила еврокомиссар Маргаритис Схинас. Запрашивать убежище в третьих странах они не могут.