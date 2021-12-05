В Пентагоне заявили, что США не планируют создавать азиатскую версию НАТО

В Пентагоне заявили, что не ищут конфликтов Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на конференции в Калифорнии, раскрыл тему отношений Штатов и Китая. Он отметил, что Вашингтон не планирует создавать азиатскую версию НАТО, чтобы направить ее против КНР.

"Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию. Мы не просим страны выбирать между США и Китаем", - подчеркнул Остин.

Она добавил, что США не стремятся к конфронтации или конфликтам с Китаем или другими странами, а также против новой холодной войны и разделения мира на жесткие политические блоки. Напротив, подчеркнул Остин, Вашингтон хочет укреплять союзничество со странами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы вместе достигать успеха в ряде сфер, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что Белый дом по-прежнему привержен идее защиты территориальной целостности страны.