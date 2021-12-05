Порошенко призвал Запад подготовить "адские санкции" против России

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Запад должен подготовить жесткий санкционный пакет против России на случай, если она проявит агрессию по отношению к другим государствам. Военная помощь от НАТО Украине нужна в меньшей степени, считает экс-глава страны.

"Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления", - заявил Порошенко в эфире телеканала Sky TG24.

По мнению экс-президента, военная помощь НАТО Украине не нужна. По словам Порошенко, за время его нахождения у власти страна создала "одну из самых эффективных и сильных армий на континенте" и способна защитить себя самостоятельно.

Как ранее писал сайт kp.ru, служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.