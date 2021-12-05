Что произошло в ночь на 5 декабря

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев пишет, что на встрече в Швеции у главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена случился спор. Его причиной якобы стало обсуждение ответных мер Запада в случае "агрессии" против Украины.

Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, видеозвонка между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Их разговор состоится по защищенным каналам видеосвязи.

Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Технологический гигант пытается оспорить предупреждение, выданное за нарушение антимонопольного законодательства - компания не информировала пользователей об альтернативных и более выгодных способах оплаты товаров за пределами сервиса App Store.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон якобы замечает "необычное усиление" российских войск на границе Украины. По его словам, существует риск "трагического насилия" против Киева, которого можно, однако, избежать с помощью дипломатии.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что Белый дом по-прежнему привержен идее защиты территориальной целостности страны.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Запад должен подготовить жесткий санкционный пакет против России на случай, если она проявит агрессию по отношению к другим государствам. Военная помощь от НАТО Украине нужна в меньшей степени, считает экс-глава страны.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, очередная эскалация конфликта стала одной из самых серьезных с 2014 года.

За десять месяцев 2021 количество выданных трудовым мигрантам патентов на работу в России выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции.

Аэропорт Минска оказался переполнен мигрантами, которые ожидают эвакуационных рейсов из Белоруссии в свои страны. Видео с людьми, которые вынуждены спать на полу, опубликовал в своем Twitter представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил и развеял самые популярные мифы о коронавирусе. Среди них заявления о бесполезности ношения масок, советы вакцинироваться только "Спутником Лайт" после болезни и слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предположил, когда россиянам ждать нового всплеска заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, новая волна придет не раньше, чем в конце января - начале февраля 2022 года.