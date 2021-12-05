Александр Овечкин забил 750-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Столичный «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей отличились белорус Алексей Протас (5-я минута), россиянин Александр Овечкин (24) и американец Гарнет Хэтэуэй (59). У гостей забил американский нападающий Эрик Робинсон (47).

Овечкин забил 750-й год в НХЛ и сейчас находится на четвертом месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Третье место у Яромира Ягра (766), на втором идет Уэйн Гретцки (894), лидирует Горди Хоу (801).

Кроме того, российский спортсмен забил 118-й победный гол в лиге, выйдя на третье место по этому показателю. Второе место в списке занимает Горди Хоу (121). Лидером явлется Яромир Ягр (135).

Ранее русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги назвала лучших хоккеистов минувшей игровой недели из России. Звание первой российской звезды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По итогам трех матчей недели форвард набрал 7 (4+3) очков, он стал лучшим бомбардиром из России и вторым – среди всех хоккеистов Лиги. При этом впервые в сезоне лидер «столичных» сделал хет-трик. Это произошло в победном матче против «Флориды Пантерз».