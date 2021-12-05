Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Опрос: россияне готовы потратить на новогодние подарки 13 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среднем жители России готовы потратить на новогодние подарки родным и близким 13 тысяч рублей. Об этом гласят данные опроса сервиса SuperJob.

Как пишет RT, наибольшую сумму готовы потратить москвичи — 17 тысяч рублей. Второе место занимают Хабаровск и Ростов-на-Дону (16 тысяч рублей). Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров (15 тысяч рублей).

При этом 66% планируют дарить подарки родственникам, 32% — второй половинке, друзьям — 19%. Не собираются ничего дарить 16% опрошенных.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мандарины к Новому году. В ведомстве предлагают накануне новогодних праздников внимательно изучить ее, чтобы эти самые праздники себе не испортить. Мандарины можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой. Последний пункт работники магазина вряд ли разрешать вам проверить, если вы мандарин еще не купили. А вот с некоторыми продавцами на рынке, возможно, получится договориться.