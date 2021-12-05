Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать Россию

Саули Ниинисте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в отношениях с Россией важно учитывать ее интересы.

- (В отношениях) с русскими самое важное - не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их, — сказал он в интервью британской газете Sunday Times.

Ниинисте рассказал о бывшем мэре финского города Турку Юхани Леппя, который не раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным в начале 90-х. По его словам, президент РФ запомнил почтительность экс-градоначальника и до сих пор приглашает его в Москву.

При этом финский лидер напомнил о местной поговорке «казак берет все, что плохо лежит» и подчеркнул важность «быть твердыми в своей позиции» в отношениях с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что сотрудничество России и Соединенных Штатов Америки много значит для глобальной стабильности. По его словам, российская сторона надеется, что в ходе переговоров получится сделать еще один шаг на пути выполнения договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным с американским коллегой Джозефом Байденом во время их встречи в Женеве. В ответ Блинкен заявил, что встреча с Лавровым является отличной возможностью «честно поговорить».